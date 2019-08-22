Тренера чемпионки ОИ пожизненно отстранили за домогательства

Американский специалист по фигурному катанию Ричард Кэллахан пожизненно отстранен от тренерской деятельности за сексуальные домогательства, сообщили СМИ.

Как пишет издание New York Times, вынесенное ранее американской некоммерческой организацей SafeSport решение о дисквалификации поддержала Ассоциация фигурного катания США (US Figure Skating) передает РИА «Новости».

В 1999 году бывший ученик Кэллахана Крэйг Маурици заявил, что тренер начал приставать к нему, когда фигуристу было 15 лет. Еще два фигуриста также обвинили Кэллахана в неподобающем поведении. Тогда эти обвинения были отклонены US Figure Skating, а в 2017 году дело вновь было открыто и Кэллахана отстранили от работы в марте 2018 года.

«Я, наконец-то, чувствую себя оправданным. Этот человек – монстр. Он разрушил жизни и карьеры многих людей. Я считаю, что он должен быть наказан настолько сурово, насколько это возможно», – сказал Маурици.



За несколько дней до вынесения пожизненного отстранения бывший фигурист 34-летний Адам Шмидт подал в суд на Кэллахана, обвинив его в сексуальном насилии.

«Теперь он (Кэллахан) навсегда станет известен как хищник, который доставлял медали коррумпированной организации, которая их принимала в обмен на безопасность и защиту детей», – заявил Шмидт.

Самой известной ученицей Кэллахана является чемпионка Олимпиады-98 Тара Липински.

Напомним, в мае 2018 года американская пловчиха Ариана Кукорс подала в суд на Федерацию плавания США, заявив, что много лет подвергалась сексуальным домогательствам и насилию со стороны одного из тренеров; федерация знала о происходящем, но предпочла замять дело.