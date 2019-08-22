Россиянка запустила красивый мировой флешмоб

Студентка из Санкт-Петербурга Анастасия Шипилова рассказала в социальных сетях о том, что ее 43-летняя мама выглядит намного моложе своего возраста. Пост перерос сначала во всероссийский, а затем и международный флешмоб, участники которого хвастаются внешностью своих мам.

«Моей маме 43, а она все еще может увести у меня любого мужика...» – говорится в сообщении в Twitter, который запустил флешмоб.

В комментариях интернет-пользователи начали публиковать фото своих мам с прекрасной внешностью.

Моей маме 43, а она всё ещё может увести у меня любого мужика... pic.twitter.com/s6kNhu7Mdd — Лучшая подруга твоего парня (@shipilkins) August 11, 2019

Моей 48. Она учитель. Я знаю, что она высасывает молодость из учеников. pic.twitter.com/8tdrQ9oM1n — Не бушуй (@Vlad_chuvachoks) 11 августа 2019 г.

Мама, 40 лет, фитнес тренер. Без стероидов и гормонов. Просто здоровый образ жизни. pic.twitter.com/r0c3YFeLNg — Не благодарите! (@LanaNova5) 17 августа 2019 г.

Моей маме 41 будет, а дают ей максимум 34. Все чаще убеждаюсь что я приёмная. Особенно было весело когда мама меня из саната забирали и сказали вы ее сестра и не можете ее забрать pic.twitter.com/gDIS6gIyRG — Sakura (@Sakura70597227) August 11, 2019

Моей маме 43 и мне кажется, что я приемная pic.twitter.com/7HOQ05qqG3 — оленька (@acidwarior) August 11, 2019

Некоторые посчитали флешмоб мам однообразным и добавили фотографии пап:

Вот вам батя для разнообразия. Обычный. У него есть кот, пёс и 5 рыбин pic.twitter.com/n8R59GiNgR — Усилитель Вкуса (@spb_chikimoni) August 11, 2019

Позднее о флешмобе, запущенном в России, написала британская The Sun. После этого фотографии в ленте стали поступать и из-за рубежа:

My mom is 63 and simply stunning pic.twitter.com/Xxwq0pGhj8 — Gggg (@GiuliaSartori17) August 21, 2019

Mom and I. 53. I miss you pic.twitter.com/yR9zm1iGBj — Chukk (@HarshaCharles) August 21, 2019

Оригинальный пост набрал более 25 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 700 ретвитов.

Ранее американские подростки запустили опасный флешмоб с кипятком.