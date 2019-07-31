Американские подростки запустили опасный флешмоб с кипятком

В США подростки запустили в Сети флешмоб Hot Water Challenge, подразумевающий розыгрыши при помощи кипятка.

В Манчестере (штат Кентукки) мальчик получил ожоги третьей степени после того, как его друг решил поучаствовать в флешмобе и вылили на спящего подростка кипяток, передает New York Post.

Мать пострадавшего сообщила, что ее сын, оставшись ночевать у друга, «пошел спать и проснулся из-за того, что его друг посмеялся и вылил на него кипяток». В результате сильно пострадали шея, спина, плечи и руки подростка.

Полиция арестовала маму юноши, решившего подшутить над другом. Женщину обвинили в неоказании необходимой медицинской помощи подростку после инцидента.

Тем временем в Instagram появляется множество видео, на которых запечатлено, как подростки обливают своих друзей и родственников кипятком (в соответствии с законом о СМИ газета ВЗГЛЯД не может опубликовать эти ролики).

Ранее сообщалось об опасном флешмобе, участники которого должны были есть токсичные гель-таблетки для стирки.