Медики предупредили о смертельной опасности нового флешмоба

В Сети появились видеозаписи с подростками, жующими чрезвычайно токсичные гель-таблетки для стирки ради участия в так называемом флешмобе, сообщил телеканал Fox News.

Один из участников флешмоба заявил, что знал об опасности капсул, но все равно решил съесть таблетку, так как ему «передали эстафету», передает РИА «Новости».

«Многие люди говорили, что я полный идиот, или спрашивали, зачем я вообще этим занимаюсь», – рассказал юноша, выложивший видео в Сеть.

Медики предупреждают, что капсулы стирального порошка непригодны для употребления в пищу и чрезвычайно токсичны – они содержат этанол, полимеры и перекись водорода. Их прием может вызвать диарею и рвоту, а в некоторых случаях привести к смерти.

Напомним, в мае прошлого года Госдума приняла закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в соцсетях, склонение детей к самоубийству и вовлечение их в смертельно опасные игры.