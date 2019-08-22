Нефть подешевела на неоднозначной статистике из США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз на фоне неоднозначной еженедельной статистики по запасам сырья в США и общей неопределенности в глобальной экономике.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,41% – до 60,04 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,38%, составив 55,47 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно статистике минэнерго США, запасы нефти в стране за прошлую неделю уменьшились на 2,7 млн баррелей. Аналитики ждали меньшего сокращения. В то же время запасы бензина выросли на 312 тыс. баррелей, хотя ожидалось снижение.