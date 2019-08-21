В посольстве назвали сроки переговоров об освобождении россиян в Камеруне

Переговоры с пиратами об освобождении похищенных в Камеруне российских моряков могут продлиться до двух недель, сообщили в посольстве России в Камеруне.

«Переговоры часто в такой практике могут длиться до двух недель, исходя из опыта», – рассказали в посольстве, сообщает РИА «Новости».

О размерах возможного выкупа за моряков пока не сообщается в интересах дела. В российском посольстве уточнили, что переговоры с пиратами ведет компания-судовладелец.

Судовладелец смог договорится, чтобы российским морякам доставили пищу и медикаменты.

«Пираты, исходя из нашей информации, нигерийцы. Предположительно, моряков доставили на территорию Нигерии. Их здоровье оценивается как удовлетворительное. Сформированная группа экстренного реагирования ведет переговоры о выкупе моряков. Удалось уже договориться о доставке для них продовольствия и медикаментов», – добавили в дипмиссии.

15 августа пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее датской компании Ultrabulk и захватили в плен восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России.