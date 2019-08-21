Российский моряк рассказал о пытках в ливийских тюрьмах

Капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев, которого ранее освободили из ливийской тюрьмы, рассказал о применении средневековых пыток в Триполи.

«Есть (в ливийской тюрьме) человек по имени Мунир, который обладает садистскими наклонностями. Он просто берет пистолет и стреляет (заключенным) в конечности, целясь в кости, чтобы впоследствии тюремный врач отрезал человеку ногу или руку», – цитирует Текучева РИА «Новости».

По его словам, условия содержания в ливийской тюрьме ужасные. От постоянных избиений у заключенных остаются незаживающие раны.

Капитан также рассказал о случае, который наблюдал лично – тюремный надзиратель в тяжелых кованных сапогах прыгнул на спину человеку и сломал ее. Связи с внешним миром и родными тюрьме практически нет, отмечает Текучев.

Капитан отметил, что его состояние за время пребывания в тюрьме ухудшилось, однако пытки к нему не применяли, а вот «члены экипажа помоложе подвергались избиению».

В свою очередь глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который также участвовал в пресс-конференции, добавил, что одному из ливийских заключенных вырвали глаз, а второго заставили съесть его.

Ранее Александр Малевич сообщил, что в ливийских тюрьмах находятся четверо российских моряков. По его словам, их подвергают пыткам с целью выбить признание в ведении подрывной деятельности на территории Ливии.

Судно «Теметерон» с пятью российскими моряками задержали 30 июня 2016 года. Одного из них отпустили в марте 2017 года. В октябре 2018 года сообщалось, что суд Триполи приговорил двух моряков с судна к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Их признали виновными в контрабанде нефтрепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.