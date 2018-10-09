В Ливии вынесли приговор российским морякам

Двое россиян – члены экипажа танкера «Теметерон» – выслушали приговор в суде Триполи, сообщил посол России в Ливии Иван Молотков.

Их приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы каждого, заявил Молотков, передает ТАСС.

«Суд Триполи приговорил капитана и старпома танкера «Теметерон» к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения, а также к выплате денежного штрафа», – сообщил посол.

Судно с пятью российскими моряками задержали 30 июня 2016 года. В 2017 году одного из них отпустили в марте 2017 года.