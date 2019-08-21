Стали известны подробности нападения пациента на врача-офтальмолога в Москве

Врач в Москве написал заявление в полицию на пациента, который через месяц после выписки из больницы напал на него, сообщили в Мосгорздраве.

В сообщении на официальном сайте ведомства говорится, что пациент, который напал на врача-офтальмолога, был выписан из больницы около месяца назад и еще во время лечения пациент вел себя агрессивно по отношению к врачам и персоналу.

«Спустя месяц после выписки он начал необоснованно требовать денежной компенсации от врача, и проследив его по дороге из больницы, совершил нападение», – сообщили в Мосгорздраве.

Там добавили, что помощь пациенту была оказана в полном объеме, из больницы он был выписан с улучшением состояния.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в Москве пациент, который остался недоволен лечением, напал на врача. Нападению подвергся заведующий офтальмологическим отделением больницы.