Спасших младенца в Саранске от его отца решили наградить

Глава Мордовии Владимир Волков наградит участников спасения пятимесячного ребенка, которого собственный отец хотел выбросить из окна третьего этажа в Саранске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Волков заявил, что считает – спасшие младенца люди «не только выполнили свой служебный долг, но и по-человечески поступили как настоящие герои», передает РИА «Новости».

«Спасибо ребятам за то, что попав в сложную и опасную ситуацию, они проявили все лучшие качества сотрудников внутренних дел и МЧС, повели себя как настоящие мужчины. Они гордость нашей республики, достойный пример для подражания и, безусловно, заслуживают людской благодарности и самых высоких наград», – сказал глава Мордовии.

Волковым принято решение наградить лейтенанта полиции, участкового уполномоченного Василия Мартынова – орденом Славы III степени, старшего сержанта полиции, полицейского (водителя) Виктора Ковальчука и подполковника внутренней службы, заместителя начальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по республике Руслана Алукаева – медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия».

«Вручение наград будет проведено в ближайшие дни, в ходе мероприятия, посвященного Дню государственного флага России», – отмечается в сообщении.

Напомним, в понедельник в Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец собирался сбросить с третьего этажа жилого дома. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».