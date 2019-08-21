Вайнштейн попросил перенести суд в «свободное от запугивания» место

Обвиняемый в домогательствах кинопродюсер Харви Вайнштейн попросил, чтобы судебный процесс перенесли из Нью-Йорка в другое место.

В заявлении адвоката продюсера Артура Айдалы указано, что Вайнштейн хочет, чтобы его судили в «свободном от запугивания» месте, передает РИА «Новости».

«Можно с уверенностью сказать, что Нью-Йорк – наименее подходящее место на земле для того, чтобы проводить справедливое судебное разбирательство в отношении господина Вайнштейна, где судьи могли бы рассматривать доказательства и выносить вердикт в атмосфере, свободной от запугивания и давления с целью достичь результата, которого требуют политики, активисты, знаменитости и СМИ», – сказано в заявлении.

По словам адвоката, его клиента заочно воспринимают как виновного, хотя его преступления еще не доказаны. Среди новых возможных мест для слушаний – округ Саффолк или Олбани штата Нью-Йорк.

Слушания по делу о сексуальных преступлениях Вайнштейна должен начаться 9 сентября.

Ранее адвокат Вайнштейна отказался его защищать. Напомним, по словам адвоката потерпевших, от домогательств американского продюсера могли пострадать почти 1 тыс. женщин.