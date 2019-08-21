Разведка США заинтересовалась энергетической инфраструктурой Мурманска

Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках реализации проекта по автоматизированному распознаванию геоданных планирует получить данные об основных узлах энергетической и логистической инфраструктуры в Мурманске.

Из заявки правительственного агентства США следует, что NGA как ведущая структура в своей области занимается предоставлением высококлассных геопространственных разведданных, которые обеспечивают политическому руководству, вооруженным силам, спецслужбам и спасательным службам США «решающее преимущество», передает RT

Согласно заявке агентства, контракт включает в себя два задания, которые должны способствовать реализации пилотного проекта автоматизированной стационарной системы распознавания объектов с использованием машинного обучения в определенных «зонах интереса».

В число таких зон включен Мурманск. Кроме него в список попали Каракас, штат Тачира в Венесуэле, обширные области в Узбекистане и Казахстане, зона в районе города Сиань в Китае, иранского порта Бендер-Аббас, афганской столицы Кабул и города Сьюард на Аляске. Под наблюдением подрядчиков также окажется территория вдоль реки Нил в Эфиопии, Кении и Судане.

«Первое задание: от подрядчика требуется определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры. Второе задание: провести деконфликтацию объектов и сверку изменений с предоставленными NGA данными в отношении автоматически распознаваемых объектов», – говорится в документе.

В списке объектов для такого автоматизированного опознавания указываются элементы энергетической инфраструктуры, а также железнодорожные переезды и дорожные пересечения. Для обнаружения этих объектов подрядчикам предстоит разработать автоматизированный алгоритм и использовать незасекреченные снимки со спутника.

Кроме того, подрядчики должны сверить новые материалы с предоставленными американским агентством данными. Планируется, что к выполнению заданий выбранные исполнители приступят уже в следующем месяце, а сам контракт продлится до сентября 2020 года.

Интерес американского разведывательного агентства к энергетической инфраструктуре Мурманска неслучаен, так как этот город в первую очередь связан с российским флотом, отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Мурманск – это, в общем-то, место, с которым связан Северный флот. Мы с вами прекрасно понимаем, что американцев очень волнует развитие нашего надводного и подводного флота. Кроме того, по энергетике, загрузке энергетических сетей можно судить о динамике развития самого региона», – отметил эксперт.

По его словам, «первая категория, которая характеризует развитие промышленности, — это загрузка энергетических объектов, и американцам нужна разведывательная информация по этим пунктам».

В июле уже сообщалось, что США планируют изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков арктических регионов. В частности, США намерены изучить, откуда привозятся бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты, а также медицинские препараты.