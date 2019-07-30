Разведка США заинтересовалась портами Севера России

США планирует изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков арктических регионов, свидетельствует заявка на исследования Оборонного логистического агентства Пентагона.

В частности, США намерены изучить, откуда привозятся бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты, а также медицинские препараты, передает RT.

В документе указано, что исследование повысит способность предприятий «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации».

При этом российские специалисты утверждают, что Пентагон пытается получить дополнительную разведывательную информацию об Арктике из-за растущего и экономического значения.

Отмечается, что США заинтересованы в исследовании портов России, в том числе Острова Колгуева, ЯНАО, Мурманской области, Северной Земли, Республики Саха (Якутия) и Новосибирского острова.

Кроме российских в списке также указаны регионы Северного полярного круга, а именно Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.

В документе указано, что исследователям нужно составить список наиболее часто используемых портов, дорог, железнодорожного сообщения и аэропортов с их характеристиками.

Как утверждают в США, такая деятельность поддержит «бдительность промышленной базы», если возникнут непредвиденные ситуации или ЧП в стране.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, таким образом Пентагон пытается получить дополнительные разведданные.

«С неформальной точки зрения, они пытаются получить дополнительную разведывательную информацию, которую необязательно знать при ликвидации чрезвычайных происшествий или при оказании какой-то помощи американским войскам, флотам или населению. Самое главное, что они могут эту информацию запросить по официальным каналам у российского правительства, как это положено», – подчеркнул эксперт.

Напомним, в начале июля военно-воздушные силы (ВВС) США решили модернизироватьсистему спутниковой связи в Арктике, заключив контракт с компанией Northrop Grumman на 82 млн долларов.

Также американский генерал Марк Милли заявил, что находящиеся в Арктике корабли России несут на себе крылатые ракеты, способные нанести удар по США и Канаде.