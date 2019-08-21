Британия обвинила Иран в нарушении резолюций Совбеза ООН

По мнению Великобритании, Иран нарушает резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, Йемену и Ливану, заявила постпред Соединенного Королевства в международной организации Карен Пирс.

«Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) [по иранской ядерной программе] – это не лицензия, позволяющая Ирану действовать в регионе, как ему угодно», – передает ТАСС слова Пирс на открытых дебатах Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

Кроме того, она обвинила Иран в нарушении резолюций СБ ООН в Ливане, Йемене и Сирии. Пирс заявила, что Иран «поддерживает своих приспешников в регионе, что обостряет ситуацию на Ближнем Востоке и нарушает резолюции СБ, в частности резолюцию 1559 по Ливану и 2116 по оружейному эмбарго в Йемене».

«Сожалеем, что вместо того, чтобы идти по пути политического урегулирования в Сирии, Иран предпочел военную поддержку [президента Башара] Асада. Эта модель поведения Ирана представляет серьезную угрозу миру и стабильности», – заявила постпред Великобритании.

Про этом Пирс настоятельно призывала Тегеран «вернуться к полному выполнению» СВПД.

«Распад этого соглашения не в интересах его участников», – сказала Пирс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение Вашингтона ввести санкции против высшего руководства Ирана означает, что ситуация развивается по очень плохому сценарию и похожи на подготовку США к атаке на Ирак в 2003 году.

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