Отец Анджелины Джоли назвал Трампа величайшим президентом столетия

Американский лидер Дональд Трамп – величайший президент этого столетия, заявил отец Анджелины Джоли, актер Джон Войт.

«Я говорил это много раз, и я говорю это снова. Трамп – человек истины, любви и справедливости для американского народа и для народа Израиля. Он не только любит нашу страну, Соединенные Штаты Америки, но и любит людей всех наций», – приводит слова Войта Breitbart.

Он призвал помолиться за страну, которой, по мнению Войта, еще четыре года будет править Трамп.

«Президент Трамп – величайший президент этого столетия», – заявил Войт.

Джон Войт – лауреат премии Оскар за лучшую мужскую роль в фильме «Возвращение домой» 1978 года, отец актрисы Анджелины Джоли.