Назвавшая жертв паводка «быдлом» чиновница заработала за год более 5 млн рублей

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которая, согласно появившейся в Сети аудиозаписи, назвала «быдлом» жертв паводка в регионе, задекларировала за 2018 год доход в более 5 млн рублей.

В прошлом году она приобрела квартиру площадью около 100 кв. метров. Средняя зарплата в Иркутской области – чуть более 40 тыс. рублей, сообщает РЕН-ТВ.

Ее доход оказался сопоставим с заработком губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который за прошлый год задекларировал 5,5 млн рублей.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина с похожим на Алашкевич голосом оскорбляет жертв наводнения.

«Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном – и белые носочки. Эта шляпа у нее... Одеты черт-те как, два класса образования», – говорит женщина на аудиозаписи.

Позже Алашкевич высказалась по поводу скандальной записи телефонного разговора, сообщив, что сейчас проводится экспертиза голоса с записи. До ее окончания она отказалась отвечать на вопросы журналистов.

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