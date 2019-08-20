Путин заявил о справедливых жалобах россиян на здравоохранение

Жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения справедливы, заявил президент Владимир Путин, отметив необходимость поиска эффективных решений имеющихся в этой системе проблем.

«Люди по-прежнему сегодня не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения», – отметил глава государства на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, передает ТАСС.

Ранее Путин выразил обеспокоенность из-за ситуации в области первичного звена здравоохранения, он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.