Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией в первичном звене здравоохранения (ПЗЗ), в связи с чем поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.

Путин указал на встрече с Голиковой, что его «беспокоит именно первичное звено здравоохранения», несмотря на то, что «строятся фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, передвижные мобильные медицинские центры», передает ТАСС.

Президент указал, что медицинских работников волнует и недостаточный уровень заработной платы.

«У нас в законе отражено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, но платят меньше, что удивительно. Даже этого законодательного закрепления, этой законодательной нормы недостаточно», – подчеркнул российский лидер.

Он поручил вице-премьеру «представить предложения по развитию первичного звена здравоохранения к началу следующего месяца».

В состав ПЗЗ входят детские поликлиники, поликлиники для обслуживания взрослых, женские консультации, службы скорой и неотложной помощи, фельдшерско-акушерские пункты.

Напомним, в ходе прямой линии в июне Владимир Путин перечислил три основные проблемы, с которыми сталкиваются россияне в сфере здравоохранения: это доступность ПЗЗ, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение.

В частности, глава государства отмечал, что доступность ПЗЗ сократилась в 17 регионах России.