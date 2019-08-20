Апелляцию на арест Вышинского отложили

Суд в Киеве перенес заседание, на котором должны были рассмотреть жалобу на продление ареста главному редактору РИА «Новости» Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Как нам сообщили работники суда, один из судей коллегии суда находится на больничном, поэтому рассмотрение жалобы откладывается», – цитирует РИА «Новости» Доманского.

По словам адвоката, о дате следующего заседания пока неизвестно.

Апелляционный суд Киева должен был рассмотреть жалобу 13 августа, однако заседание перенесли.

Напомним, украинский суд продлил арест журналиста до 19 сентября, Вышинский в суде заявлял, что он не вещь, чтобы его на кого-то менять.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму.