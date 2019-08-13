Апелляцию на арест Вышинского отложили

Апелляционный суд Киева перенес на 20 августа рассмотрение апелляции защиты руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на продление его содержания под стражей, сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

«Заседание перенесено на 20.08 на 11.00 (совпадает с мск)», – передает РИА «Новости» слова Доманского.

«Другие адвокаты, которые принимают участие в данном деле, не смогли прибыть вовремя на данное судебное заседание, поскольку они принимают участие в другом уголовном деле... Поэтому было подано ходатайство с учетом (интересов) нашего подзащитного Кирилла Вышинского, чтобы у него было минимум два защитника для обеспечения права на защиту. Было подано ходатайство (о переносе), оно было поддержано судом», – заявил Добманский в ходе общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

Ранее во вторник сообщалось, что Кирилла Вышинского под конвоем в наручниках завели в здание суда, где должно было состояться рассмотрение жалобы его защиты.

Ситуация у суда была спокойной, охрану здания не усилили.

Доманский сообщил также, что его во вторник вызвали в Генпрокуратуру.



«Меня вызывают для вручения нового подозрения в деле, в котором меня уже уведомляли о подозрении. Что и как, мне не известно, уже в два часа я буду знать, что нового мне предъявляет генеральная прокуратура», – сказал Доманский.

Напомним, украинский суд продлил арест журналиста до 19 сентября, Вышинский в суде заявлял, что он не вещь, чтобы его на кого-то менять.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму.

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