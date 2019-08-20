ОАК опровергла массовые увольнения в ПАО «Ил»

Информация про «массовые увольнения» из «Ильюшина» не соответствуют действительности, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее СМИ сообщили, что в авиационном комплексе им. Илюшина запланированы «массовые увольнения» занятых непосредственно на производстве специалистов.

«На ПАО «Ил» идет оптимизация организационной структуры и настройка профессиональной команды предприятия в рамках общекорпоративных процедур. В результате этого сокращается количество уровней управления. Оптимизация затрагивает только административно-управленческий и вспомогательный персонал», – передает РИА «Новости» сообщение ОАК.

Там добавили, что сохранение инженеров и конструкторов является приоритетом предприятия.

«Главные конструкторы по типам воздушных судов и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу. Предприятие выполняет действующие контракты, ведет разработку существующих и перспективных образцов авиационной техники марки «Ил», – заявили в ОАК.

Напомним, 2 июля источник в ОПК сообщил, что ПАО «Ильюшин» покинул ряд топ-менеджеров экономического и юридического блоков, курировавших проекты Ил-112, Ил-276 и Ил-96.