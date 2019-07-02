Стало известно о массовом увольнении сотрудников ПАО «Ильюшин»

ПАО «Ильюшин» покинул ряд топ-менеджеров экономического и юридического блоков, курировавших проекты Ил-112, Ил-276 и Ил-96, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В «Иле» массовое увольнение сотрудников и топ-менеджмента. Уволилось более 80 человек, в том числе ушли замы по экономике, по юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также руководители проектов по Ил-112, Ил-276 и Ил-96», – передает ТАСС слова источника.

Напомним, 25 июня 2019 года гендиректор авиационного комплекса им. Ильюшина Юрий Грудинин заявил, что в 2021 году предприятие начнет летные испытания новейшего широкофюзеляжного Ил-96-400М, а первый серийный самолет будет построен в 2023-м.