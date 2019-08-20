Китайцев наказали за незаконную добычу песка в Приамурье

Во время совместного рейда УФСБ по Амурской области, полиции и регионального минприроды выяснилось, что граждане Китая незаконно добывали песок на территории Благовещенского района.

«Плодородный слой земли был снят, а песок добывался на землях сельхозназначения. Его при помощи гусеничного экскаватора грузили в самосвалы и увозили в неизвестном направлении», – заявила сотрудница министерства природы Приамурья Елена Гороженко, сообщает «Российская газета».

Она уточнила, что разрешительных документов на использование спецтехники и лицензии на право пользования российскими недрами у землекопов не было.

Также во время проверки было установлено, что все иностранцы работали в России, нарушая законодательство, за что их и привлекли к административной ответственности.

Ранее Минприроды обратилось с просьбой к правоохранительным органам Китая включиться в решение проблемы «черных лесорубов». В ведомстве отмечали, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если там не перестанут закупать добытую незаконно сибирскую древесину.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасных последствиях запрета экспорта леса в Китай.