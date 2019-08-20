Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Российские банки предложили на 30 дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

Ассоциация банков России (АБР) анонсировала заседание комитета по информбезопасности 27 августа, на котором будут обсуждаться поправки к закону «О национальной платежной системе» и антиотмывочному закону, сообщает «Коммерсант».

С соответствующим предложением выступили сами банкиры, поясняя, что это является мерой по борьбе с выводом похищенных у клиентов кредитных организаций средств со счетов и карт.

Вице-президент ассоциации Алексей Войлуков сообщил, что предлагается продумать механизм, который даст возможность банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками.

В данный момент по закону это возможно только в момент списания из банка отправителя. Однако чаще всего клиент о хищении узнает постфактум, когда средства уже списаны с его счета.

«И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», – отметил Войлуков.

При этом существует временной лаг между зачислением средств и снятием их в банкомате, и именно это время будет у банка-получателя на то, чтобы заблокировать полученные мошенническим путем средства.

Поправки позволят банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.

Если отправитель средств обратился в полицию и получил там талон-уведомление, то блокировка может действовать 30 рабочих дней.

На этот же срок можно будет блокировать сомнительную операцию в обеспечительных целях и по антиотмывочному закону. Если отправитель средств не предпримет таких действий, карта получателя будет разморожена через два дня.

Как рассказали члены комитета по информбезопасности АБР, идею предложил управляющий директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Велигодский.

По словам директора FBK CyberSecurity Александра Черненко, банки поддержали инициативу почти единогласно. Он добавил, что изначально шла речь о блокировке банком суммы спорной трансакции, однако на встрече 27 августа будут обсуждать идею блокировки карты в целом.

По словам директора департамента информбезопасности Росбанка Михаила Иванова, изменения позволят заблокировать карту мошенника, и эта норма серьезно осложнит вывод похищенных средств.

При этом он отметил, что «данные предложения являются только одним из элементов комплексного решения вопроса».

Однако у некоторых экспертов по информбезопасности появились сомнения в действенности предложений. Отмечается, в частности, что срок блокировки 30 рабочих дней выглядит недостаточно обоснованным. Для банка-получателя это означает фактически удерживать деньги больше месяца, однако что должно произойти за это время и почему предлагается прописать именно такой срок – не ясно.

«Прежде чем делать вывод о действенности меры, необходимо как минимум сопоставить предложенные банками сроки с реальным временем расследования подобных преступлений», – указывают специалисты.

Вопросы появились и у юристов. «Расследование уголовного дела может и не завершиться в отведенный срок, следовательно, необходимо предусмотреть и четко прописать, какой документ будет продлять блокировку, куда он должен быть представлен», – сказал глава АБ «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Кроме того, по его словам, нельзя исключать риски злоупотребления правом – например, когда плательщик отправляет средства и после обращается в полицию или банк, чем без оснований задерживает средства.

Отмечается, что на заседании комитета для обсуждения поправок приглашены также представители Банка России. По словам экспертов, на июльской встрече идею поправок представители ЦБ восприняли «весьма сдержанно».

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