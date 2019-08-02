Минобороны заявило о ликвидации задымления в красноярских городах

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что применение военных самолетов и вертолетов позволило устранить задымление в городах Красноярского края.

«В результате действий сил и средств Минобороны РФ скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз. Ликвидированы задымления в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск», – сообщил генерал, передает РИА «Новости».

Булгаков пояснил, что военные проводят ликвидацию пожаров с опережением графика.

Замминистра уточнил, что в пятницу оперативная группа Минобороны провела рекогносцировку районов лесных пожаров от Красноярска до Киренска.

«Мы прошли по всем районам возгорания лесных пожаров, оценили обстановку, приняли решения и поставили задачи для дальнейшего действия сил и средств Минобороны», – сказал Булгаков.

В среду Минобороны по поручению президента России направило в Красноярский край авиационную группировку для тушения пожаров.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщал, что в пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих лесных пожаров.