В Донбассе отреагировали на слова Порошенко об авторстве Минских соглашений

Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что он писал текст Минских соглашений, является полным абсурдом, заявил депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский.

«Порошенко по уровню цинизма и лжи перещеголял всех предыдущих президентов Украины. Его заявление уникально: экс-президент 35-миллионной страны признается в том, что он не выполнял те договоренности, которые, по его словам, сам лично создавал. Это при том, что его претензии на авторство Минских соглашений для адекватных людей – полный абсурд», – передает РИА «Новости» слова Бердичевского.

Напомним, в четверг экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично он вместе с канцлером Ангелой Меркель составлял текст Минских соглашений. Он добавил, что «многое сделал, возможно, много ошибался».

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