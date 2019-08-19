Магазины в США терпят убытки из-за отсутствия китайских туристов

Американские магазины начали терять доходы из-за падения интереса туристов из Китая к поездкам в США, сообщает газета Financial Times.

«После нескольких лет двузначного роста число китайских туристов в США стало падать. В прошлом году турпоток из Китая сократился на 6% - до 2,99 млн посещений. Это произошло впервые с 2003 года. Нынешний летний сезон также выглядит слабым», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание.

Число китайских туристов сократилось на фоне ужесточения правил при выдаче китайцам американских виз и торговой войны между США и КНР, также одной из причин стало снижение курса юаня по отношению к доллару. Издание отмечает, что туристы из Китая «больше не чувствуют себя желанными гостями».

«Падение числа китайских туристов сказалось на доходах бизнеса в США. Так, универмаг Macy's сообщил о неожиданно слабом втором квартале - прибыль от покупок иностранных туристов снизилась на 9%. О потерях отчитались и в группе компаний Tapestry, которой принадлежат бренды Kate Spade, Coach и другие», – добавляет СМИ.

Рекордные убытки терпит ювелирная компания Tiffany, доходы бренда в первом квартале сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Также доходы упали у люксового бренда Gucci.

«Бизнес в США любит китайских туристов за большие траты. Одна поездка в Штаты обходится им в среднем в 7 тыс. долларов. Несмотря на то, что в общем турпотоке доля китайских туристов в 2018 году не превысила 8%, их вклад в экономику оказался выше, чем от туристов из других стран», – подытоживает издание.

Промышленное производство Китая упало до 17-летнего минимума на фоне торгового противостояния с США.