Для борьбы с пожарами алтайские леса окропили святой водой

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий на вертолете облетел алтайские леса и окропил их святой водой по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Воздушный крестный ход прошел в связи с пожароопасной ситуацией в Сибири.

«С высоты птичьего полета митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил нашу землю честным животворящим крестом и окропил святой водой алтайские леса. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны. Его высокопреосвященство сопровождал протодиакон Владимир Черных», – говорится в сообщении пресс-службы Алтайской митрополии Русской православной церкви, предает РИА «Новости».

Отмечается, что на борт вертолета были доставлены иконы божией матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская».

По данным Минприроды Алтайского края, на землях лесного фонда с 5 апреля произошло 322 пожара, общая площадь которых составляет 717,631 гектара. Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС по региону, на Алтае из-за высокой пожарной опасности действует штормовое предупреждение.

Ранее в пяти регионах России был введен режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров. Депутат Законодательного собрания Алтайского края предложил тушить пожары в Сибири при помощи бомбардировок.