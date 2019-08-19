Разбивший лицо винтовкой сотруднице тира в Анапе мужчина арестован

В Анапе суд арестовал мужчину, который избил работницу местного тира.

Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

Напомним, инцидент произошел в тире в одном из парков Анапы, мужчина разбил девушке лицо винтовкой. Позже полиция установила личность нападавшего, им оказался 40-летний житель Крымска.

Избитая сотрудница также рассказала об угрозах изнасилования.