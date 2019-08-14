Избитая сотрудница тира в Анапе рассказала об угрозах изнасилования

Девушка, которую в тире в Анапе избил посетитель, рассказала подробности происшествия. По ее словам, злоумышленник работал в том же парке аттракционов, что и она, а в момент нападения был пьян.

«Ко мне подошла компания пьяных людей. Они весь день там находились. Я видела, что они вели себя неадекватно. Он сказал мне: «Включай все оружие». Я говорю: «Зачем?» Он: «В смысле зачем? Включай!» Я объяснила, что пьяным в тире стрелять нельзя. Его, видимо, разозлило, что я отказала. Он просто начал материть меня, вырывать из стойки каждое оружие и бросать. За одно я пыталась ухватиться. Получила ссадину из-за этого. Он встал на стойку, предназначенную для того, чтобы дети доставали до ружей, подвинулся ко мне поближе и харкнул в лицо мне. Затем он взял воздушку и кинул мне в голову. У меня сразу потекла кровь», – рассказала девушка «Рен ТВ».

После этого сотрудница отправилась в туалет, чтобы смыть с себя кровь. Когда она вернулась нападавший начал ей угрожать. «Он опять подошел и начал все крушить. Сказал, что, если я еще раз сюда приду, то он меня... Действия сексуального характера ко мне применит», – заявила пострадавшая.

После того, как в Сети появилось видео нападения, девушке начали поступать звонки с требованием забрать заявление из полиции.

«Начали звонить с извинениями. Что он мне передает извинения. Потом позвонил племянник: «Тань, зачем ты портишь человеку жизнь? Лучше забери заявление, иначе тебе будет хуже, ты же знаешь, как это все решается». Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ему всегда все сходило с рук», – отметила сотрудница тира.

Инцидент произошел тире в одном из парков Анапы, мужчина разбил девушке лицо винтовкой. Позже полиция установила личность нападавшего, им оказался 40-летний житель Крымска.