Пострадавшая от дебошира в тире Анапы девушка назвала нападавшего

Полиция уже выяснила имя человека, устроившего пьяный дебош в тире на побережье Анапы, это армянин из Крымска, заявила газете ВЗГЛЯД пострадавшая девушка Татьяна.

В воскресенье в Анапе пьяный посетитель тира, получив отказ в разрешении пострелять, устроил дебош, плюнул в сотрудницу и винтовкой разбил ей лицо.

«Личность нападавшего уже известна, на него разосланы ориентировки. Это был Сурен Г., ему 40 лет, он проживает в Крымске. На том же пляже он владеет точками с гидроциклами. Некоторых ребят из тех, которые с ним пришли, я знаю. Мы каждый день виделись, здоровались и общались, но никто из них мне не помог», – рассказала Татьяна, администратор тира.

Сразу же после инцидента девушка с матерью отправилась в травмпункт, где зафиксировала побои. Судмедэксперты указали травмы легкой степени тяжести. «Это означает, что против обидчика будет заведено уголовное дело. Если после заживления рассеченного лба останется шрам, это будет средняя степень тяжести», – пояснила Татьяна.

12 августа, на следующий день после инцидента, ей позвонил племянник Сурена и посоветовал забрать заявление: «Иначе ты же знаешь, как решаются армянские дела, у тебя будут проблемы».

Татьяна устроилась на работу в тир два месяца назад, работала одна. По ее словам, 80% посетителей – дети. В воскресенье, за 20 минут до конца смены, в тир зашла пьяная компания из семи или восьми человек и потребовала зарядить все оружие.

Девушка издалека заметила, как компания вела себя неадекватно еще на парковке, поэтому отказалась выдавать оружие. «Один из посетителей спросил: «В смысле пьяным ты не дашь?». Я ответила: «В прямом». По словам племянника нападавшего, который стоял рядом, это и была моя ошибка. То есть нельзя было говорить «в прямом». Это прозвучало как грубость», – сообщила Татьяна.

В ответ на отказ Сурен начал материться, раскидывать ружья. Затем он воспользовался детской подставкой, чтобы поближе подобраться к девушке и плюнуть ей в лицо, а потом кинул в нее воздушной винтовкой. Винтовка рассекла ей лоб, и даже после этого спутники дебошира ничего не предприняли: «Кровь лилась по всему лицу, и на полу, и на одежде».

Девушка была вынуждена уйти, причем вдогонку Сурен бросил ей, что если она еще раз придет на работу, то он ее изнасилует.