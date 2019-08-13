Девушке разбили лицо винтовкой в Анапе

В Анапе пьяный посетитель тира винтовкой разбил лицо сотруднице, видео инцидента опубликовано в Сети, сообщают СМИ.

Один из компании пьяных мужчин попросил дать ему пострелять в тире. Получив отказ, мужчина устроил дебош, плюнул в сотрудницу и бросил ей в голову винтовку, передает РЕН ТВ.

Напавший в итоге поранил девушке лоб, ей потребовалась медицинская помощь, передает РИА «Новости».

Полиция ищет дебошира.