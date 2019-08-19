Захарова показала, как выглядит «приплыли»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала фотографию, которая иллюстрирует устойчивое выражение «Приплыли!».

«Теперь я знаю, как выглядит «приплыли», – написала она в своем Facebook.

Ранее Захарова в соцсетях опубликовала свою фотографию, на которой она запечатлена в боксерских перчатках.