Космические лучи оказались полезны космонавтам

Космические лучи способствуют повышению обучаемости космонавтов, совершающих межпланетные полеты, следует из данных исследований коллектива ученых из ведущих российских научных центров, которые передает пресс-служба МГУ им. Ломоносова.

«Ионизирующее излучение все же вызывает глубокое ремоделирование нервной ткани. Так уж сложилось, что функционально это сказывается положительно на центральной нервной системе», – передает ТАСС слова старшего научного сотрудника лаборатории психофармакологии Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Виктора Кохана.

Изучить воздействие лучей на человека ранее было невозможным, так как пилотируемые полеты на МКС не воспроизводят радиационную обстановку в межпланетном пространстве. Исследования проводились на Земле на крысах. Для наиболее полного воссоздания космических лучей грызунов облучали тяжелыми заряженными частицами (ядра никеля и железа) и гамма-лучами.

При этом животных разделили на две группы – контрольную и подопытную. На 25 день после облучения отобрали образцы мозга у всех молодых крыс. На 211-м дне после облучения тесты провели еще раз, а на 242-м опять отобрали образцы мозга. По словам ученых, после облучения крысы стали более тревожными, но этот эффект нивелировался у зрелых животных.

«Подвергшиеся радиации крысы демонстрировали более высокие показатели в тестах на ориентирование в пространстве в сравнении с контрольными группами», – рассказали в МГУ.

По данным исследования, у крыс из контрольной и опытной групп отличались концентрации глутамата и гамма-аминомасляной кислоты в мозге. У облученных крыс уровень ГАМК оказался пониженным, что и вызвало «растормаживание» ЦНС.

Напомним, в июле Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе.

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