Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе

Россия планирует на Международной космической станции создавать материалы для кораблей, которые смогут сами распадаться для использования в 3D-принтерах, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, аддитивный порошок можно собирать из самих кораблей, методом «поедания» отдельных частей.

Также Рогозин отметил, подобные технологии можно использовать для ремонтных работ в дальнем космосе, поскольку туда трудно доставлять необходимую технику.

Ранее Рогозин предложил запретить испытания оружия против спутников. Роскосмос инициирует международные переговоры по запрету на натурные испытания.

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