Рогозин предложил запретить испытания оружия против спутников

Роскосмос инициирует международные переговоры по запрету на натурные испытания противоспутникового оружия, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос планирует инициировать международные переговоры с тем, чтобы выйти на запрет натурных испытаний противоспутникового оружия путем разрушения космических аппаратов и засорения низких орбит», – передает ТАСС слова Рогозина.

Он добавил, что его беспокоят подобные испытания, поскольку обломки разрушенных спутников «могут уничтожить станцию».

В конце марта Индия испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Премьер Индии объявил, что таким образом страна вошла в число космических сверхдержав.

В России отметили, что обломки уничтоженного при испытаниях индийского космического аппарата не угрожают безопасности МКС, но могут создать угрозу при запуске на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-11».

Напомним, 1 апреля НАСА заявило об угрозе индийского противоспутникового оружия для МКС.

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