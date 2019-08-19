Ирландский паб слил в унитаз виски «трусливого Макгрегора»

Ирландский паб Salty Shamrock во Флориде слил фирменный виски бойца UFC Конора Макгрегора в унитаз и призвал другие заведения поступить таким же образом, пишут СМИ.

Как пишет Life, владельца бара разгневало поведение Макгрегора, ударившего пожилого мужчину за отказ пить его виски.

«В связи с трусливым поведением Макгрегора паб больше не будет продавать его продукцию», – заявил владелец заведения.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Макгрегор ударил пожилого человека за оскорбление виски.