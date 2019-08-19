Найден новый способ предсказывать землетрясения

Ученые России и США совместно разработали автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по снимкам из космоса, рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

«Разработана автоматизированная технология для идентификации аномалий по имеющимся снимкам с метеорологических космических аппаратов. Однако для анализа поступающих данных необходима отдельная служба, которой нет ни в одной стране мира», – передает РИА «Новости» слова ученого.

Пулинец добавил, необычные ионосферные аномалии над районами, в которых затем произошли землетрясения, первыми заметили советские ученые, в 1980-е годы проанализировав данные со спутника «Интеркосмос-19».

«Такие аномалии возникали за несколько дней до землетрясения. В зависимости от времени суток и других геофизических условий могут наблюдаться как положительные - увеличение электронной концентрации, так и отрицательные аномалии. Были разработаны технологии автоматического распознавания таких аномалий в ионосфере, появляющихся перед землетрясениями», – сказал Пулинец.

Он отметил, что в последующем ученые зафиксировали появление тепловых аномалий в областях сейсмической активности, что тоже можно обнаружить со спутников.

В итоге российскими и американскими учеными совместно разработана физическая модель предвестников землетрясений и методы их обнаружения по спутниковым снимкам.

Напомним, в начале июля 2018 года сообщалось, что новые российские спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ПМ» смогут не только искать полезные ископаемые и производить мониторинг окружающей среды, но и засекать пуски и полет ракет.