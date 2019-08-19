Составлен рейтинг доступности бензина для населения по регионам

Опубликованы результаты исследования, которое определило, сколько бензина могут купить жители в разных регионах России на среднемесячную зарплату.

Выяснилось, что в ЯНАО, Москве и Ненецком автономном округе показатели наиболее высокие. Меньше всего бензина могут купить жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, передает РИА «Новости».

Так, в ЯНАО на среднюю зарплату можно получить 2 тыс. литров бензина, в Москве – почти 1,8 тыс., в Ненецком автономом округе – 1,6 тыс. литров, передает РЕН ТВ.

Свыше 1 тыс. литров могут купить жители Чукотки, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областей, ХМАО, Камчатки, Санкт-Петербурга, Якутии, Подмосковья и Коми.

Низкие показатели Северного Кавказа объясняют ценами на бензин и маленькими зарплатами.

Для исследования рассчитывался объем бензина марки АИ-92. Расчеты провели эксперты РИА «Рейтинг» по данным Росстата.