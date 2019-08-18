Украинские пограничники обстреляли едва не сбивший их внедорожник

Сотрудники госпогранслужбы Украины открыли огонь по внедорожнику, водитель которого направил машину на пограничников после требования остановиться.

Как сообщили в пресс-центре погранслужбы Украины, инцидент произошел около 03.00 в Черновицкой области.

«Автомобиль на скорости двигался в сторону государственной границы по направлению населенного пункта Шепот», – говорится в сообщении на сайте службы.

По информации украинской стороны, пограничники потребовали у водителя остановить автомобиль, однако он продолжил движение, направив при этом внедорожник на сотрудников погранслужбы.

Сообщается, что пограничники открыли стрельбу в воздух, а затем «применили оружие в направлении колес транспортного средства». Автомобиль остановился.

«Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу», – говорится в сообщении.

Ранее в международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали гражданку России, которая якобы осуществляла «информационно-подрывную деятельность в отношении Украины».