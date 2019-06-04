Россиянку не пустили на Украину из-за ее постов в соцсетях

В международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали гражданку России, которая якобы осуществляла «информационно-подрывную деятельность в отношении Украины», сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«Вчера (3 июня) в международном аэропорту Одессы сотрудники Госпогранслужбы не пропустили гражданку РФ, которая осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины», – говорится на сайте Госпогранслужбы.

34-летнюю женщину остановили во время оформления пассажиров авиарейса «Минск - Одесса».

Отмечается, что она в своих постах в соцсетях «публично выражала сепаратистские взгляды», за что ее обвинили в пропагандисткой деятельности против Украины и запретили пересекать границу, а также сообщили о ней в Службу безопасности Украины (СБУ).

Ранее в СБУ огласили данные о числе граждан России, которых не впустили на украинскую территорию в прошлом году.

Напомним, в конце декабря Украина сняла запрет на въезд российских мужчин, ограниченный после введения в стране военного положения. При этом глава МИД Украины Павел Климкин высказывался за постоянное ограничение въезда в страну мужчин – граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

С октября 2015 года Украина отменила прямое авиасообщение с Россией. Также российским авиакомпаниям запрещено использовать украинское воздушное пространство для транзитных полетов.