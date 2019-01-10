Названо число россиян, которых не пустили на Украину в 2018 году

В Службе безопасности Украины огласили данные о числе граждан России, которых не впустили на украинскую территорию в прошлом году.

«В 2018 году 157 гражданам России запрещен въезд на Украину», – говорится в сообщении на сайте СБУ. Соответствующие данные опубликованы под заголовком «Цифра дня».

Напомним, в конце декабря Украина сняла запрет на въезд российских мужчин, ограниченный после введения в стране военного положения. При этом глава МИД Украины Павел Климкин высказывался за постоянное ограничение въезда в страну мужчин – граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.