Посольство России попыталось связаться с захваченными пиратами россиянами

Российское посольство пытается установить местонахождение россиян, которые находились на борту судна «Мармалайта», захваченного пиратами у берегов Камеруна, сообщил временный поверенный в делах России в республике Александр Фомин.

«Пока не удалось связаться с теми, кто захватил судно. Экипаж находится не на его борту, сейчас посольство вместе с камерунскими властями пытается выяснить местонахождение моряков», – цитирует РИА «Новости» Фомина.

Напомним, у берегов Камеруна было захвачено грузовое судно, принадлежащее датской компании Ultrabulk, всего пираты захватили восемь членов экипажа, трое из которых россияне.

На борту корабля находились Николай Ружницкий из Петербурга, Олег Дружинин из Мурманска, а также Владимир Слепченко из Владивостока.