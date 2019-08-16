Названы имена российских моряков с захваченного пиратами судна в Камеруне

Стали известны имена трех российских моряков, которые находились на борту судна «Мармалайта», захваченного пиратами у берегов Камеруна.

По информации Федерального агентства новостей (ФАН) на борту корабля находились Николай Ружницкий из Петербурга, Олег Дружинин из Мурманска, а также Владимир Слепченко из Владивостока.

«С ними связи на данный момент нет. Правоохранительные органы Камеруна совместно с нашим консульством сейчас пытаются связаться с теми, кто их захватил», – передает ФАН.

Все российские моряки – высший командный состав, сообщил источник РИА «Новости». На данный момент пираты не выдвинули никаких требований.

Напомним, у берегов Камеруна было захвачено грузовое судно, принадлежащее датской компании Ultrabulk, всего пираты захватили восемь членов экипажа, трое из которых россияне.