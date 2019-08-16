Белоруссия захотела получить компенсацию за «грязную» нефть до конца года

Белоруссия рассчитывает до конца года договориться с Россией о компенсации за поступление в республику некондиционной нефти, сообщил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

По словам Рыбакова, компания обсуждает с российской стороной различные механизмы компенсации, приводит ТАСС.

«К сожалению, она не так быстро происходит (...), работа ведется постоянно, и рассчитываем, что до конца года мы сможем основную массу потерь компенсировать, либо сделать качественные, четкие расчеты, которые не будут вызывать никаких споров между нами и субъектами Российской Федерации», – сказал Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, после этого планируется обсудить вопросы компенсации «оставшихся потерь, которые подсчитает белорусская сторона».

В апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. К 8 августа белорусскую часть трубопровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти.

24 июля совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».

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