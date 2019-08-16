Чиновники сообщили о сходстве симптомов отравления в Ульяновской и Самарской областях

Минздрав Ульяновской области нашел сходство симптомов отравления у пострадавших в Ульяновской и Самарской областях, заявила замглавы ульяновского ведомства Инна Чигирева.

«Мы связывались с министерством здравоохранения Самарской области, проявления у пациентов похожие, мы сопоставляли эти случаи. Пока нет подтверждения того, что это одни и те же семечки, в этом разберутся следственные органы. Все употребляли в пищу растительное масло домашнего производства», – уточнила Чигирева, передает «Интерфакс».

Масло, которым, предположительно, отравились местные жители, было произведено в Теренгульском районе, один из членов семьи-производителей продал его на работе по знакомству, добавила чиновница.

Напомним, в Ульяновской области от отравления скончались два человека, по факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.

Местные СМИ связывают инцидент с массовым отравлением в Самаре в июле. Тогда с отравлением госпитализировали 69 граждан Узбекистана, которые приехали в область в 2019 году на сельхозработы.