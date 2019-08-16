Семерых российских штангистов отстранили от соревнований

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на время отстранила семерых российских штангистов из-за нарушений антидопинговых правил, выявленных московской антидопинговой лаборатории.

IWF временно отстранила Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину и Юлию Коновалову, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Во вторник IWF на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории, временно отстранила пятерых российских штангистов.