Учителям пообещали оставить работу всего с четырьмя документами

В ближайшее время может быть принят закон, который позволит снизить административную нагрузку на учителей, об этом сообщила замминистра просвещения Ирина Потехина.

По словам Потехиной, учитель должен работать всего с четырьмя документами: рабочей программой по предмету, календарно-тематическим планированием, электронным журналом и электронным дневником, сообщает «Интерфакс».

В ведомстве полагают, что административная нагрузка на педагогов повышается, «когда в школу спускаются предложения от самых разных инстанций провести то, провести это и еще сдать отчет».

Потехина отметила, что учителя сталкиваются с высокой нагрузкой. Так, в конце прошлого года она составляла в среднем 1,4 ставки, а в некоторых регионах почти 1,8 ставки.

Кроме того, около 40% педагогов в России старше 50 лет, большинство молодых специалистов не стремятся работать в учебном заведении. По словам замминистра, эта проблема может быть решена путем привлечения студентов к работе в школе.

Ранее министр Просвещения Ольга Васильева попросила освободить российских учителей от большого количества работы с документами и прописать это в Трудовом кодексе.