Кандидат в Мосгордуму рассказал об эффективности подписного фильтра

Кандидат в Мосгордуму Евгений Нифантьев рассказал в СМИ о том, нужен ли на выборах подписной фильтр, и о том, как опыт в бизнесе помогает ему проводить политическую компанию в Москве.

Самовыдвиженец Евгений Нифантьев (избирательный округ №11) рассказал «Независимой газете», о том, сколько подписей в свою поддержку может собрать сам кандидат, и о том, нужен ли в принципе на городских выборах подписной фильтр.

«Я думаю, что выборы – это всегда острая борьба. Это особенно заметно сейчас, в разгар предвыборной кампании. Некоторые кандидаты в различных округах не гнушаются, мягко говоря, сомнительными способами борьбы – так называемые черные технологии, откровенная клевета... Смотреть на это мне лично противно. Это не наши методы. Я верю, что москвичи по всей столице смогут сделать правильный выбор, отделив пустые слова от реальных дел», – сказал Нифантьев.

Он добавил, что начало избирательной кампании проходило спокойно, без проблем и конфликтов, в соответствии с законом.

«Кандидаты, которые идут от парламентских партий, избавлены от необходимости собирать подписи. А вот те из кандидатов в Мосгордуму, кто идет самовыдвиженцем, – собирали подписи своих избирателей. Мне как самовыдвиженцу необходимо было собрать порядка 6 тыс. подписей», – отметил кандидат.

Он добавил, что как прагматик и рационалист видит в каждом политическом направлении и в любой партии и общественно-политическом движении разумное зерно.

«Не вижу смысла «окрашивать» людей, а тем более разделять их по политическим предпочтениям. Я вижу, что необходимо сделать в городе, я понимаю, как это реализовать, а не играть в политические игры. Мне чужды крайности, в том числе в идейных предпочтениях. Я за эволюционный путь развития», – сказал Нифантьев.

По его мнению, Мосгордума не является ареной для политических баталий, это инструмент для жителей города в отстаивании законных прав.

«И депутат должен прежде всего представлять интересы избирателей, а не углубляться в идеологические споры, бросаться лозунгами и с головой уходить в популизм. Совершенствование и принятие законов, которые направлены на улучшение жизни москвичей, – вот чем, по моему глубокому убеждению, должен заниматься депутат», – пояснил свою позицию кандидат.

Также Нифантьев поделился своим отношением к санкционированным и несанкционированным акциям в поддержку политиков, не зарегистрированных на выборы.

«Я все больше убеждаюсь, что эти акции на самом деле не связаны с выборами в Мосгордуму, несмотря на то, что одно из декларируемых требований – допуск незарегистрированных кандидатов. Мы входим в длинный избирательный цикл, который закончится избранием нового президента страны. Очевидно, что политические силы начали вести позиционные бои между собой именно с учетом грядущих выборов», – сказал политик.

По его мнению, даже мотивированный и законный отказ мало кому может понравиться. «Но кандидат либо делает все в соответствии с законом и основательно подходит к организации своей предвыборной кампании, либо надо быть готовым к отказу в связи с тем, что предоставленное количество подписей недостаточно для регистрации. Тем более что для победы необходимо будет набрать почти 22 тыс. голосов! Стало быть, 5–6 тыс. подписей не должны казаться чем-то невыполнимым», – добавил он.

Нифантьев подчеркнул, что сбор подписей – сложный и трудоемкий процесс, необходимое количество подписей только в пикетах собрать невозможно.

«Я сам стоял в пикетах, ходил по квартирам, я на собственном опыте понял, какой это труд. На сбор 10 подписей уходит полтора часа – в этом убедился лично», – сказал кандидат.

Нифантьев подчеркнул, что является сторонником эволюционного пути развития, потому не считает, что «баррикады – путь к всенародному счастью». «Вся история нашей страны показывает, что любая революция заканчивается разрухой. Только в ХХ веке – 1917 год привел к Гражданской войне, голоду и обнищанию широких масс людей. Ну а что было в 1990-х годах... Мы тоже оказались на грани пропасти», – поделился мнением кандидат.

Вместе с тем, по убеждению политика, власть должна слышать граждан, это касается не только выборов, но всей общественной жизни. «И я, проведя порядка 400 встреч, могу уверенно заявить, что зачастую власть просто не слышит москвичей или не хочет слушать. Конечно же, так быть не должно», – подчеркнул он.

В качестве примера он привел Алтуфьевский район. Стартовая площадка реновации в районе, по словам Нифантьева, – один из немногих зеленых мест этой территории.

«При этом в районе расположена нефункционирующая промзона Бескудниковского комбината строительных материалов (БКСМ) площадью в 34 гектара. Я уверен, что именно здесь и нужно организовать стартовую площадку реновации, тем более что собственник готов уступить половину комбината для создания полноценного жилого квартала со всей необходимой инфраструктурой. А в новые современные дома можно переселить жителей улицы Инженерная, чтобы грядущее дорожное строительство не доставляло им неудобств. Согласитесь, это ведь простое и правильное решение, которое позволит развязать своего рода гордиев узел, который может на сегодняшний день показаться неразрешимым. Нужно только слышать и слушать друг друга – и тогда все получится», – отметил кандидат.

Также Нифантьев рассказал, насколько сложно пройти подписной фильтр кандидатам в Москве и нужен ли этот инструмент вообще.

«Москва очень умный и требовательный город. Здесь никто не поставит подпись за вас лишь потому, что вы красиво улыбаетесь. Пройти сложно. Но я считаю, что подобный фильтр необходим. Он предотвращает девальвацию городских выборов. Избиратель не должен получать на руки рулон бумаги с сотней кандидатов», – указал он.

По его утверждению, кандидат должен показать и доказать народную поддержку, сделать что-либо, а не просто заявиться на выборы. «Тем более что сбор подписей – отличная возможность, с одной стороны, испытать себя, свой потенциал, а с другой – это отличный старт избирательной кампании. Это живое общение, которое ничем не заменить», – отметил Нифантьев.

Вместе с тем он пояснил, что подписной фильтр, возможно, устарел. Нифантьев подчеркнул, что он – сторонник современных технологий.

«Например, можно перевести сбор подписей в электронный формат, организовав его на базе сайта государственных услуг, где предусмотрена возможность идентификации пользователя посредством электронной цифровой подписи. Но еще раз подчеркну, все это обсуждаемо, для этого нет нужды идти на несогласованные уличные акции. Есть другие форматы диалога и поиска компромиссов. И именно в этом, я считаю, и состоит наша общая задача», – добавил кандидат.

Нифантьев также рассказал, как его опыт в предпринимательстве помогает ему в политической деятельности.

«Создание и развитие собственного дела дисциплинирует, позволяет думать наперед, воспитывает в человеке чувство социальной ответственности. Когда-то я основал компанию, в которой на сегодняшний день трудится более 5 тыс. человек, только за прошлый год она заплатила в бюджет более миллиарда налогов, сборов и страховых взносов. В том числе поэтому мне важно знать, как расходуются эти средства, насколько эффективно они направляются на нужды граждан. Бюджет должен быть под контролем москвичей», – указал он.