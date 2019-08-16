Командир аварийного самолета из Жуковского привез домой початок кукурузы

Командир экипажа Airbus А321 Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле у Жуковского, вернулся домой с сувенирами, об этом сообщила его супруга Наталья.

Наталья рассказала E1.ru, что муж взял с собой сувенир – большой початок кукурузы. Также она поделилась рисунком, который вручил пилоту маленький пассажир борта.

«Кукуруза стала символом этой авиакатастрофы (которая, к счастью, обошлась без жертв). Вчера по соцсетям разлетелась фраза, которую Дмитрий Ивлицкий говорил вышедшим из самолета пассажирам: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», – отмечает издание.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все были эвакуированы.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин будут представлены к наградам.